Polizeikontrolle Schreckschusspistole mit 246 Patronen und Schlagstock im Kofferraum entdeckt

(Foto: Bundespolizei)

Bei der Einreisekontrolle aus Österreich stellten Bundespolizisten am Mittwoch (25. Dezember) am ehemaligen Grenzübergang Simbach am Inn insgesamt 246 Patronen, eine Pistole Walter P99 und einen Teleskopschlagstock sicher.