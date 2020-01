Bachlandung Auto schleudert bei Eging am See in Bachbett

Junge Autofahrerin kommt von Straße ab und landet im Bach.

EGING AM SEE Am Samstagnachmittag den 25. Januar gegen 16:15 Uhr kam es bei Alzenhof zu einem Verkehrunfall mit einem PKW. Einge junge Frau kam mit ihrem Opel Adam von der Straße in Alzenhof bei Eging am See in einer Linkskurve von der Straße ab, schlitterte über eine Wiese und kam in der großen Ohe. Da sich die Unglücksstelle an der Landkreisgrenze zwischen Passau und Deggendorf befand, wurden Feuerwehren von beiden Bezirken zur Bergung alarmiert