Tödlicher Verkehrsunfall Frau von Müllfahrzeug überrollt!

WINDORF. Am 19. Dezember, gegen 11.15 Uhr, kam es in Schwarzhöring zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Frau getötet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand leerte der Fahrer eines Müllfahrzeugs die Mülltonnen in einer engen Straße in Schwarzhöring. Offensichtlich wollte eine 78-jährige Frau links an dem Müllfahrzeug vorbei. Der Fahrer des Lkw bemerkte die Frau nicht, da das Müllfahrzeug in Fahrtrichtung rechts gelenkt wird. Offensichtlich geriet die Frau unter das Müllfahrzeug und wurde überrollt. Dadurch erlitt sie tödliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer hat den Vorfall nicht bemerkt. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Passau die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.