Wieder Hunde geschmuggelt Mühldorfer Bundespolizei stellt zwei Welpen sicher

Die Bundespolizei Mühldorf hat am 3. Februar 2021 bei Grenzkontrollen auf der A 94 zwei Hundewelpen sichergestellt und an ein Tierheim übergeben.

Töging am Inn. Fahnder der Mühldorfer Bundespolizei überprüften auf der A 94 auf Höhe der Anschlussstelle Töging einen Pkw mit rumänischer Zulassung. Der 31-jährige Fahrer konnte sich bei der Kontrolle ordnungsgemäß ausweisen. Bei der näheren Inaugenscheinnahme des Autos entdeckten die Beamten zwei Hundewelpen, mutmaßlich Bichon Frisé, in einer Transporttasche auf der Rücksitzbank zusammengepfercht. Ohne Wasser und Futter mussten die erst drei bis vier Wochen alten Vierbeiner in ihren Fäkalien ausharren. Bei der Überprüfung der Impfausweise stellten die Fahnder zudem fest, dass die dort eingetragenen Angaben definitiv nicht mit dem Alter der Hundewelpen übereinstimmten.

Die Bundespolizisten verständigten umgehend das zuständige Veterinäramt und stellen die kleinen Hunde sicher. Den Fahrer erwartet nicht nur eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wegen der falschen Angaben in den Impfpässen muss er sich zusätzlich wegen Urkundenfälschung verantworten. Erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro durfte der Rumäne seine Reise fortsetzen.

Die Bundespolizisten übergaben die Welpen an ein Tierheim.