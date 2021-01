Zweimal Totalschaden Überholmanöver fordert vier verletzte Personen

Am 22. Januar 2021, gegen 14.05 Uhr, ereignete sich auf der B 299 auf Höhe Ödmühle im Gemeindebereich Erharting ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkws.

Erharting. Ein 21-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Gemeindebereich Gangkofen fuhr mit seinem weißen Ford Focus an letzter Stelle einer Fahrzeugkolonne, bestehend aus drei Pkws, in Fahrtrichtung Neumarkt-Sankt Veit. Kurz nach Aufhebung der 60km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung setzte der Ford-Fahrer zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Pkws an. Dabei übersah er, dass eine 30-jährige Mühldorferin – Fahrerin des vordersten Pkws der Kolonne – den Blinker links betätigt hatte und zum Abbiegen in den Ortsteil Ödmühle ansetzte. Sie übersah ebenfalls den Überholvorgang des Ford-Fahrers, wodurch es zu einem Zusammenstoß an den beiden Fahrzeugfronten kam. Somit handelten beide Beteiligten unfallursächlich. Durch den Aufprall kamen beide Pkws nach links von der Fahrbahn ab und blieben in der Wiese eines Außenhühnerstalls stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurden die 30-jährige Fahrzeuglenkerin sowie deren Beifahrer leicht verletzt. Ihr siebenjähriger Sohn befand sich hinter der Fahrerin auf dem Rücksitz und blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Familie wurde von einem Rettungswagen vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Altötting eingeliefert. Der 21-jährige Ford-Fahrer und dessen Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt, vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Mühldorf eingeliefert.

Beide Pkws der Unfallbeteiligten wurden total beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Durch das Abkommen von der Fahrbahn wurde zudem der Zaun des Außenhühnerstalls beschädigt.