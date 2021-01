A 94 Illegaler Hundewelpentransport

Mehrere Verstöße bei ungarischem Kleinbus festgestellt.

Töging am Inn. Am Donnerstag, 21. Januar 2021, gegen 17.15 Uhr, unterzogen Zollbeamte einen ungarischen Kleinbus auf der A 94 bei der Anschlussstelle Töging am Inn einer Kontrolle. Im Fahrzeug befanden sich acht Personen, welche von Ungarn eingereist waren. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Zoll im Kofferraum eine Transportbox mit drei ca. sechs Wochen alten Hundewelpen feststellen. In der Transportbox befand sich kein Wasser und Futter. Des Weiteren lagen die Hunde in ihrem eigenen Kot. Ebenso fehlte den Welpen jeglicher Impfschutz und die Tiere waren auch zu jung für die Einfuhr.

Nach Hinzuziehung der Beamten der Autobahnpolizei wurden sogar noch weitere Beanstandungen festgestellt. Der Fahrer konnte keine gültige Lizenz zur gewerblichen Personenbeförderung vorzeigen, weshalb gegen das Unternehmen des Fahrers ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. Ferner befand sich ein zur Fahndung ausgeschriebener ungarischer Passagier im Fahrzeug. Der Mann wurde von einem Gericht in Budapest wegen Eigentumsdelikten gesucht. Nach Benennung seiner Kontaktadresse wurde der Ungar wieder entlassen. Die Beamten der Autobahnpolizei nahmen die Hundewelpen an sich und brachten sie in ein Tierheim. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren gemäß dem Hundeverbringungs -und Einfuhrbeschränkungsgesetz.