Auf Lkw festgestellt Unterkühlter jugendlicher Flüchtling

Foto: 123rf.com

Am 16. Januar 2021, gegen 4.15 Uhr, teilte ein 40-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer über den Polizeinotruf mit, dass er an seinem abgestellten Lkw samt Planenauflieger einen frischen Schnitt an der Dachplane festgestellt hatte.