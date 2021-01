Ursache derzeit ungeklärt Wohnhausbrand in Waldkraiburg

Foto: 123rf.com

Ein Wohnhaus in der Enzianstraße in Waldkraiburg geriet am 7. Januar 2021 in den frühen Morgenstunden in Brand. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird im sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kripo Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen.