Alkohol am Steuer Betrunken durch Waldkraiburg gefahren

Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis über den Grenzwert von 1,1‰

Waldkraiburg. In der Nacht auf Samstag, 14. November, ereignete sich an der Pürtener-Kreuzung in Waldkraiburg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Autofahrer einem anderen hinten auffuhr.

Im Anschluss erschienen die Unfallbeteiligten bei der Polizei in Waldkraiburg. Dort musste festgestellt werden, dass der 27-Jährige Auffahrer alkoholisiert war. Dies machte sich durch deutlichen Alkoholgeruch bemerkbar. Ein daraufhin erfolgter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis über den Grenzwert von 1,1‰.

Die daraufhin erfolgte Blutentnahme bringt nun Aufschluss über den genauen Blutalkoholwert des Unfallverursachers.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt geschätzten 4.000 EUR.

Glücklicherweise wurde keiner verletzt. Der Fahrer muss sich nun aufgrund mehrerer Trunkenheitsdelikte im Straßenverkehr verantworten.