Bundesstraße 12 Busfahrer verlor das Bewusstsein

Am Freitag, 23. Oktober 2020, gegen 7.45 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Busfahrer auf der B 12 in Richtung München.

Reichertsheim. In dem Linienbus befanden sich ca. 30 Schüler, als der Fahrer in Reichertsheim das Bewusstsein verlor. Vorher konnte er noch den Bus kontrolliert zum Stehen bringen, sodass durch den Busfahrer kein Verkehrsunfall verursacht und von den Schülern niemand verletzt wurde. Die Schüler warteten in sicherer Entfernung unter Aufsicht Erwachsener auf einen Ersatzfahrer, der die Busfahrt fortsetzen konnte. Es waren der Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Busfahrer nach Traunstein in die Klinik geflogen.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Reichertsheim und Ramsau mit ca. 20 Einsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Erstzugriffsmaßnahmen war die B 12 an der Unfallörtlichkeit gesperrt.