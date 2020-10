Im Treppenhaus Zeitungsstapel in Brand gesetzt

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro

Mühldorf. Am Samstag, 17.10.2020, gegen 03.30 Uhr, geriet ein Stapel Zeitschriften im Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Greif-Straße in Mühldorf a. Inn in Brand. Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt.

Der Brand konnte durch die alarmierten Feuerwehren gelöscht werden. Das Treppenhaus musste im Anschluss an die Löscharbeiten durchgelüftet werden.

Glücklicher Weise wurde keiner der Bewohner durch den Brand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen die am 17.10.2020, gegen 03:30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Martin-Greif-Straße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mühldorf a. Inn unter der Tel. Nr. 08631/3673-0 zu melden.