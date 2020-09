Schwerer Unfall 19-jährige Frau mit Pkw überschlagen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, 20. September 2020, gegen 15.15 Uhr, in Unterreit.

Unterreit. Eine 19-jährige Frau aus Gars a. Inn befuhr mit ihrem Ford die Staatsstraße von Unterreit in Richtung Stadl. Kurz nach dem Ortseingang prallte sie aus noch ungeklärter Ursache ungebremst gegen einen großen Findling. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mehrere Verkehrsteilnehmer bargen die Verunfallte aus ihrem Ford und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung des verständigten Notarztes wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Wang, Gars und Mittergars waren mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Sie banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe und regelten den Verkehr. Am Pkw der 19-Jährigen entstand Totalschaden.