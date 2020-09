Zeugenaufruf Flucht vor der Polizei

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Sonntagabend, 13. September 2020, gegen 18 Uhr, sollte der Fahrer eines grauen VW Golf mit Altöttinger Kennzeichen in Mühldorf am Inn durch die Autobahnpolizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.