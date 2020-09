Auf der Isentalstraße Tödlicher Unfall mit Traktor

Am 9. September 2020, um 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2084 bei der Abzweigung Edmühle ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Obertaufkirchen. Ein 23-jähriger Landwirt fuhr mit seinem Traktor samt Heuwender-Anhänger von der Edmühle/Walkersaich kommend in Richtung Einmündung zur Isentalstraße, wo er nach rechts in Richtung Schwindegg einbiegen wollte. Um in die Straße einfahren zu können, musste er bis zur Haltlinie vorfahren. Da er jedoch seine Frontladergabel weit herunter gefahren hatte, stand er mit dieser bereits in die Fahrbahn hinein. Er übersah dabei den von links kommenden Pkw Ford Fiesta einer 74-jährigen Frau, die dann mit ihrer Fahrerseite genau gegen die Frontladergabel und der rechten Fahrzeugseite auch gegen den Traktorreifen fuhr. Durch den Aufprall der Gabel wurde die linke A-Säule und das Dach des Ford stark beschädigt, wodurch tragischerweise die Fahrerin tödlich verletzt wurde.

Ein Lkw-Fahrer kam kurz danach hinter einer Pkw-Kolonne an der Unfallstelle vorbei und sah den Traktorfahrer auf der Straße stehen, der hilfesuchend winkte. Ca. vier bis fünf Pkw fuhren an der Unfallstelle vorbei einfach weiter. Der Lkw-Fahrer hielt nach der Unfallstelle an und verständigte die Polizei.

Die Feuerwehren Obertaufkirchen, Rattenkirchen und Weidenbach waren zu Bergungs- und Absperrmaßnahmen eingesetzt. Das Notarztfahrzeug aus Erding und Rettungsbesatzungen aus Waldkraiburg waren ebenfalls vor Ort. Leider konnte der Notarzt nach Entfernen des Fahrzeugdachs nur noch den Tod der Fordfahrerin feststellen.

Zeugen, die eventuell noch nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08631/3673-0 an die Polizeiinspektion Mühldorf zu wenden.