Motorradunfall Zwei Personen schwer verletzt

In der Nacht von 31. Juli auf 1. August 2020 fuhr ein 16-jähriger Schüler aus dem Landkreis Mühldorf mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße MÜ 27 im Gemeindebereich Oberbergkirchen.

Oberbergkirchen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend zu Sturz. Der Fahrer sowie sein 18-jähriger Sozius erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden beide ins Krankenhaus eingeliefert. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zum Ausleuchten der Unfallstelle wurde zudem die Feuerwehr Irl alarmiert.