Schwer verletzt Pkw-Fahrer prallt gegen Geländer der Innkanalbrücke

Am 14. Juli 2020, gegen 10 Uhr, befuhr ein ca. 50-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf mit seinem Pkw BMW die Innkanalbrücke in Richtung Bürgermeister-Hess-Straße.

Mühldorf am Inn. Laut Zeugenaussagen fuhr er vorschriftsmäßig, bevor er plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und massiv gegen das Brückengeländer der Innkanalbrücke prallte. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes sofort vorbildlich um den verunfallten Fahrzeuglenker. Im Anschluss wurde der schwer verletzte BMW-Fahrer ins Krankenhaus Mühldorf verbracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühldorf sicherte die Unfallstelle ab. Am Fahrzeug sowie am Brückengeländer entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.