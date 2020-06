Schlimmer Fahrradunfall An der Wirbelsäule verletzt

Zwei Fahrradfahrer kollidieren an der Innleite . Ein 52-Jähriger wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Guttenburg/Ensdorf . Am Sonntagnachmittag kam es auf der Innleite zwischen Guttenburg und Ensdorf zu einem schweren Unfall zweier Radfahrer. Ein 31-jähriger Mann aus Kraiburg a. Inn und ein 52-jähriger Mann aus Ampfing begegneten sich auf ihren Fahrrädern im Gegenverkehr. Sie touchierten sich mit den Lenkern der Räder. Beide Radfahrer kamen zu Sturz. Der 52-jährige Mann aus Ampfing stürzte dabei ca. sieben Meter den Hang hinunter. Dem 31-jährigen Kraiburger, der sich bei seinem Sturz einen Finger brach, gelang es, zu dem Verunfallten hinabzusteigen und Erste Hilfe zu leisten. Die Ehefrau des Verunfallten, die ebenfalls bei der Radtour dabei war, verständigte den Rettungsdienst. Zusammen mit der Besatzung des mittlerweile eingetroffenen Hubschraubers und der Feuerwehr Guttenburg gelang es den Rettungskräften, den Mann zu stabilisieren und anschließend zu bergen. Er wurde mit Verletzungen der Wirbelsäule in ein Krankenhaus geflogen. Der 31-jährige Kraiburger wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht – neben dem gebrochenen Finger erlitt der Mann unzählige Wespenstiche, da sich am Unfallort ein Wespennest befand.