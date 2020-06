Besitzer unbekannt Wer vermisst zwei Kamerunschafe?

Am Donnerstag, 11. Juni 2020, wurde gegen 21.15 Uhr die Polizeiinspektion Waldkraiburg über zwei freilaufende Schafe am Fahrbahnrand der B 12 zwischen Maitenbeth und Hohenlinden informiert.

Haag in Oberbayern. Durch die Streife konnte eines der beiden Tiere eingefangen werden, das zweite lief in den Wald davon. Eine Befragung der umliegenden Landwirte ergab, dass die beiden Schafe schon mehrmals seit März 2020 im Forst gesichtet werden konnten. Die Tiere sind nicht gechipt beziehungsweise an den Ohren markiert, es ist auch kein Besitzer bekannt. Wer also seit einiger Zeit zwei Kamerunschafe vermisst, der möge sich bei der Polizei Waldkraiburg unter der Telefonnummer 08638/9447-0 melden.