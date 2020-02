Zeugen gesucht Pkw durch von Lkw gefallenem Kies beschädigt

Der Fahrer des Lkw bzw. andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Mühldorf (08631/36730) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mettenheim. Am Freitag, 28.02.20, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem braunen Skoda gegen 8.23 Uhr die Kreisstraße MÜ 38 von Mettenheim in Richtung Ampfing. Ungefähr auf Höhe Neufahrn fiel Kies von einem vorausfahrenden Lkw und traf die Windschutzscheibe des Skoda, wodurch dessen Windschutzscheibe beschädigt wurde; es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Der Fahrer des Lkw, der den Vorfall (vermutlich) nicht mitbekommen hatte, setzte sein Fahrt fort.

Der Fahrer des Lkw bzw. andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Mühldorf (08631/36730) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.