Die Polizeistation Haag sucht einen schwarzen BMW M5 mit einem amtlichen Kennzeichen K-RQ ???? (Köln).

Haag in Oberbayern. Der Pkw müsste sich im Bereich des Marktes Haag in Oberbayern befinden. Es besteht die Möglichkeit, dass das Fahrzeug auch in einer Einzel- oder Sammeltiefgarage untergebracht ist.

Sachdienliche Hinweis können unter der Telefonnummer 08072/9182-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.