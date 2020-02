Das wird teuer Einheimischer crasht mit 2,2 Promille mehrere Verkehrsinseln, einen Weidezaun und kracht gegen Baum

(Foto: rafaelbenari/123RF)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 22jähriger aus dem Landkreis Mühldorf mit seinem Pkw VW in Aschau a. Inn die Hauptstraße und verlor auf dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er in Folge dessen zunächst eine Verkehrsinsel mitsamt Verkehrszeichen überfuhr und im Anschluss gegen einen Weidezaun prallte, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Jettenbach fort.