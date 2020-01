75-jährige Frau beklaut 2.000 Euro aus Handtasche gestohlen

In einem Verbrauchermarkt in der Aussiger Straße wurden einer 75-jährigen Frau aus Waldkraiburg am Dienstag, 21. Januar 2020, gegen 15 Uhr, 2.000 Euro gestohlen.