Zwei Strafbefehle vollstreckt Gesuchter Slowake muss hinter Gitter – Betrügerin lässt Bekannten zahlen

Beamte des Bundespolizeireviers Mühldorf haben am Donnerstag, 9. Januar 2020, einen per Haftbefehl gesuchten Slowaken ergriffen. Der Mann musste ins Gefängnis. Ein Aufenthalt hinter „schwedischen Gardinen“ bleib einer jungen Frau hingegen erspart. Die 25-Jährige schickte einen Bekannten zur Bundespolizei, damit er ihre Geldstrafe begleicht.

MÜHLDORF. Die Bundespolizei Mühldorf hat am Donnerstag einen Strafbefehl und einen Haftbefehl vollstreckt. Zunächst erschien am Mittag ein 49-Jähriger auf der Dienststelle, um einen Strafbefehl für eine Bekannte zu bezahlen. Die 25-jährige Deutsche war wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt worden und bat den Mann, den Geldbetrag für sie zur Polizei zu bringen. Am Abend nahmen die Fahnder einen per Haftbefehl gesuchten Slowaken fest. Den wegen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilten 50-Jährigen holten die Beamten aus einem Fernreisebus, den sie auf der A 94 kontrollierten. Der Mann hatte den Richterspruch bis dato ignoriert und auch jetzt konnte er den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen. Die Bundespolizisten lieferten ihn deshalb in eine bayerische Justizvollzugsanstalt ein, wo er nun seine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.