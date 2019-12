Unfallflucht vor Fitnessstudio BMW angefahren und verschwunden

Beim Ein- oder Ausparken hat der Unbekannte den BMW erwischt

MÜHLDORF. Am Sonntag, 22.12., zwischen 18 und 21 Uhr, wurde am Parkplatz des Fitnessstudios Clever Fit in der Bürgermeister-Hauch-Straße in Mühldorf ein schwarzer 3er BMW an der Heckstoßstange links beschädigt.

Der Unfallverursacher touchierte womöglich beim Ein- oder Ausparken den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen, werden bei der Polizeiinspektion Mühldorf, unter der Telefonnummer 08631/3673-0, entgegen genommen.