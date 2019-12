Den Anderen geschnitten Raser verursacht durch riskantes Überholmanöver einen Unfall und flüchtet

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Ein 33-jähriger aus Kraiburg am Inn war am 19. Dezember 2019, gegen 8.45 Uhr, auf der Staatsstraße 2091 von Waldkraiburg in Richtung Ampfing unterwegs.