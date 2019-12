Zeugenaufruf der Polizei Diebstahl von Alufelgen

Am 18. Dezember 2019, zwischen 8 und 10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Tiefgarage in der Falkenstraße 16 in Ampfing vier Alufelgen, die zu einem Audi Q3 gehören.