Großeinsatz im Landkreis Landshut Polizei sucht mit Großaufgebot nach vermisstem Mann (26)

Großeinsatz am Montag im Landkreis Landshut!

Landkreis Landshut. Großeinsatz in der Gemeinde Furth (Landkreis Landshut): Mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber haben Polizeibeamte am Montagvormittag (18. Januar) nach einem jungen Mann gesucht. Dies hat die Polizei Rottenburg auf Wochenblatt-Nachfrage bestätigt. Der 26-Jährige sei schließlich von einer Streifenbesatzung gefunden worden. „Er ist wohlauf“, so ein Polizeisprecher. Zu den Hintergründen des Verschwindens machte die Polizei keine weiteren Angaben. Unklar ist zudem, ob es in diesem Zusammenhang am Vormittag zu einer Bedrohungslage gekommen war. Es habe sich um „eine familiäre Geschichte“ gehandelt, sagt ein Polizeisprecher nur. Einzelheiten wollte er nicht nennen. Ob weitere Ermittlungen laufen, blieb ebenfalls offen.„Dazu möchte ich nichts sagen“, so der Polizeisprecher zum Wochenblatt.