Unfall im Landkreis Landshut Jugendliche (16) von Auto erfasst – Krankenhaus

Bei einem Unfall im Landkreis Landshut ist eine Fußgängerin (16) verletzt worden.

Landkreis Landshut. Am Donnerstagmorgen (7. Januar) gegen 8.15 Uhr ereignete sich im Pfarrbrückenweg, unweit der Stadthalle Vilsbiburg, ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer (30) war nach Polizeiangaben auf dem Pfarrbrückenweg in Richtung Frontenhausener Straße unterwegs. Am Fußgängerüberweg übersah er eine Fußgängerin und erfasste die 16-Jährige. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand laut Polizei geringer Sachschaden.