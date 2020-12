Alles lief recht ruhig ab Polizei zieht Bilanz zu Querdenker-Demos in Landshut

Bei den Querdenker-Demos in Landshut hatte die Polizei, laut eigener Mitteilung, nichts auszusetzen. Foto: 123rf.com

Friedlich verliefen mehrere angemeldete Querdenker-Demos gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen am Samstag in Landshut. Das teilte die Polizei am Abend mit.