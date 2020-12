Feuerwehreinsatz in Landshut Gartenhaus völlig abgebrannt – Polizei ermittelt

Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen in Landshut!

Landshut. Am frühen Sonntagmorgen (13. Dezember) gegen 6 Uhr ist ein Gartenhaus in der Karl-Holzer-Straße in Landshut in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Das Gartenhaus wurde völlig zerstört. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Durch die Polizeiinspektion Landshut werden entsprechende Ermittlungen geführt.