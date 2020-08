Mann kann sich an nichts mehr erinnern Verletzter Jogger im Landkreis Landshut gibt der Polizei Rätsel auf

Mysteriöser Vorfall im Landkreis Landshut – die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise!

Hohenthann. Rätselhafter Vorfall am Mittwoch (19. August) im Landkreis Landshut: Gegen 19 Uhr kam ein Jogger von seiner Laufrunde in der Gemeinde Hohenthann zusammen mit seinem Hund nach Hause. Rätselhaft: Der 42-Jährige hatte Schürfwunden erlitten, aber jegliche Erinnerung an das Geschehene verloren. „Aufgrund der bisherigen Ermittlungen können weder vorangegangene gesundheitliche Probleme aber auch ein Unfallgeschehen oder ein Sturz nicht ausgeschlossen werden“, so ein Polizeisprecher. Die Polizeiinspektion Rottenburg a. d. Laaber hat zusammen mit der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um sachdienliche Zeugenhinweise.

Verkehrsteilnehmer oder Spaziergänger, die in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr im Bereich des Forstweges nordöstlich des Hohenthanner Ortsteils Oberhaid (unbefestigte Verbindungsstraße von Oberdörnbach nach Oberhaid, Forstweg „Schinderweg“) unterwegs gewesen sind und einen Jogger mit Hund gesehen haben, oder sonstige Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Rottenburg a. d. Laaber, Tel. 08781/9414-0, oder der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar, Tel. 08702/948299-0, in Verbindung zu setzen.