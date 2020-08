Mehrere Knochenbrüche im Gesicht Rambo-Radler prügelt Senior (87) ins Krankenhaus

Es ist ein Vorfall, der fassungslos macht. Ein Senior (87) ist in Landshut von einem Unbekannten schwer verletzt worden. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Landshut. Am Mittwochabend (12. August) ging ein 87-jähriger in der Landshuter Hofmark-Aich-Straße auf Höhe des Ladehofplatzes spazieren. Gegen 20 Uhr näherte sich von hinten ein Radfahrer und erfasste den Fußgänger, woraufhin beide zu Sturz kamen. Nachdem sich der Senior aufgerappelt hatte und seinen Hut suchen wollte, versetzte ihm der Radfahrer mehrere Faustschläge. Der Fußgänger stürzte zu Boden und wurde bewusstlos. „Er erlitt eine Nasen- und Jochbeinfraktur. Eine Behandlung im Krankenhaus ergab, dass der Mann durch den Vorfall bleibende Schäden erlitten hat“, so ein Polizeisprecher.

Beschreibung des bisher unbekannten Radfahrers: männlich, 40 bis 50 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, kurze, braune Haare, schlank, schmales Gesicht, kein Bart, braune Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landshut unter Telefon 0871/9252-0.