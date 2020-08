Polizei Landshut bittet um Hinweise Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und haut einfach ab

Crash in Altdorf (Landkreis Landshut) – die Polizei bittet um Hinweise auf Unfallverursacher!

Altdorf. Am Mittwochnachmittag (12. August) war eine Autofahrerin (33) auf dem Sonnenring in Altdorf (Lkr. Landshut) unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 21 wurde sie gegen 15.30 Uhr von einem unbekannten Autofahrer rechts überholt. Dieser steuerte ein dunkles Fahrzeug , fiel durch seine aggressive Fahrweise auf und fuhr beim Überholvorgang sogar auf den Gehweg.

Bei dem Manöver prallte er gegen die rechte Fahrzeugseite der 33-Jährigen. Im Anschluss an die Kollision setzte der Unfallverursacher sein Fahrt auf dem Sonnenring fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Mitsubishi der 33-Jährigen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

„Aufgrund der festgestellten Spuren bei der Unfallaufnahme dürfte das Fahrzeug des Unfallverursachers bei der Kollision an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden sein. Nachdem das Fahrzeug der Geschädigten eine weiße Farbe hatte, könnten entsprechende Farbanhaftungen an dem Fahrzeug des Unbekannten vorhanden sein“, so ein Polizeisprecher.

Die Polizeiinspektion Landshut bittet unter der Telefonnummer 0871/9252-0 um Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer.