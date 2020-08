Böser Unfall im Landkreis Landshut Junger Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag im Landkreis Landshut

Bodenkirchen. Am Sonntag (9. August) gegen 12 Uhr war ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Unna mit seiner Suzuki von Margarethen in Richtung Bodenkirchen unterwegs. Unmittelbar nach der Ortsausfahrt Margarethen kam der junge Biker nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zu Sturz und prallte gegen einen angrenzenden Straßengraben. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seiner Maschine, die abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.