Chaoten-Alarm in Landshut Unbekannte verwüsten leerstehendes Jugendwohnheim

Die Polizei Landshut bittet um Hinweise auf die Täter!

Landshut. In der Zeit von Mittwochnachmittag (5. August) bis Donnerstagnachmittag (6. August) haben mehrere Unbekannte in dem leerstehenden Jugendwohnheim in der Marienburger Straße 9 in Landshut randaliert. „Die Täter zerstörten Waschbecken, Türen und mehrere Fenster vom Keller bis in den obersten Stock“, so ein Polizeisprecher. Bereits seit geraumer Zeit wird das leerstehende Wohnheim von Unbekannten immer wieder heimgesucht. Der bisher entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Landshut, Telefon 0871/9252-0.