Im Landkreis Landshut Luxus-BMW gestohlen - Kripo Landshut bittet um Zeugenhinweise

Luxus-BMW im Landkreis Landshut gestohlen, die Kripo bittet um Zeugenhinweise!

Mirskofen. In der Nacht auf Montag (20. Juli), vermutlich in der Zeit von 3 bis ca. 3.30 Uhr, haben unbekannte Täter einen vor einem Anwesen in Mirskofen (Lkr. Landshut) abgestellten schwarzen BMW 550 i X-drive (Foto) mit Landshuter Kennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug (Neupreis etwa 90.000 Euro) war mit einem sogenannten „Keyless-Go-Schließsystem“ ausgestattet. Die Landshuter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Mirskofen, Feldkerscherweg/Weinbergerweg, beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden an die Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, erbeten.