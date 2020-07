Mercedes geklaut, dann ging‘s rund Junge Männer veranstalten Privatrennen in Landshut

Mercedes geklaut und damit in Landshut ein Rennen veranstaltet - die Polizei sucht nach zwei jungen Männern.

Landshut. In der Nacht auf Freitag (10. Juli) gegen 2 Uhr wurde die Landshuter Polizei alarmiert, weil ein Mercedesfahrer offenbar ziellos in der Ritter-von-Schoch-Straße unterwegs war. Laut Zeugenangaben soll der Fahrer mehrmals mit überhöhter Geschwindigkeit in der Straße herumgerast sein.

Eine Polizeistreife bemerkte den silberfarbenen Mercedes schließlich auf dem Parkplatz eines Discounters. Als sich die Beamten näherten, rannten plötzlich zwei junge Männer in unterschiedliche Richtungen davon. Eine Fahndung nach den Flüchtigen blieb erfolglos.

Der Eigentümer des Mercedes zeigte sich überrascht, als er später Besuch von der Polizei bekam. „Dieser hatte seinen Pkw unversperrt in der offenstehenden Garage abgestellt. Den Fahrzeugschlüssel hierzu hatte er offensichtlich auf der Motorhaube liegengelassen. Dies nutzen die Unbekannten aus und drehten mit dem Pkw eine nächtliche Runde“, so ein Polizeisprecher.

Hinweise auf die nächtlichen Raser (einer trug eine helle Baseballkappe) an die Polizei Landshut, Tel. 0871/9252-0.