Ein Verletzter, gewaltiger Sachschaden Lkw-Unfall auf der A92 führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Heftiger Verkehrsunfall auf der A92 bei Wörth an der Isar.

Wörth an der Isar. Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (8. Juli) auf der A92 bei Wörth an der Isar (Lkr. Landshut).

Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Deggendorf zwischen den Anschlussstellen Wörth a. d .Isar und Dingolfing West wegen Bauarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt und es bildete sich ein Stau.

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Dingolfing erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden, unbeladenen Autotransporter auf. Glücklicherweise wurde der Unfallverursacher nur leicht verletzt und konnte das Wrack ohne fremde Hilfe verlassen. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der 50-jährige Fahrer des Autotransporters blieb unverletzt.

Die Bergung der beschädigten Lkw dauerte bis in die frühen Abendstunden, wobei der Verkehr lediglich auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

An der Unfallstelle waren die FFW Wörth/Isar und Postau eingesetzt, die Autobahnmeisterei Wörth a. d. Isar sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Da aufgrund des Unfalls eine größere Menge Kraftstoff und Öl in das angrenzende Erdreich einsickerte, mussten unter Federführung des Wasserwirtschaftsamtes ca. 8 Kubikmeter Erdreich neben der Fahrbahn ausgetauscht und entsorgt werden.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro.