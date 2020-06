Hase läuft über die Autobahn Autofahrer (19) überschlägt sich auf der A92

Weil er einem Hasen auf der Fahrbahn ausweichen wollte, hat sich ein 19-jähriger Autofahrer am Mittwochabend auf der A92 bei Wörth/Isar mehrfach überschlagen. Der junge Mann hatte Glück im Unglück: Laut Polizei wurde er nur leicht verletzt.

Wörth/Isar. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige aus dem Landkreis Landshut am Mittwoch gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto auf der A92 in Richtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dingolfing-West und Wörth an der Isar im Gemeindebereich Postau lief vor ihm ein Hase über die Fahrbahn. Beim Versuch diesem Hasen auszuweichen, geriet das Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Der 19-Jährige wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. „Trotz des riskanten Ausweichmanövers überlebte der Hase den Unfall nicht“, berichtet die Polizei in seiner Pressemitteilung. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Niederviehbach und Dingolfing im Einsatz. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war der rechte Fahrstreifen eine Stunde lang gesperrt. Polizeiangaben zufolge kam es jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.