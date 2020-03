Ausgangsbeschränkungen Richter steckt unbelehrbaren 27-Jährigen in Haft

Die Polizei greift durch in Sachen Ausgangsbeschränkungen. Ein 27-Jähriger, der sich am Samstag in Landshut nicht an die Bestimmungen halten wollte, sitzt jetzt in Haft – und da bleibt er vorerst auch.