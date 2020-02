Attacke auf jungen Mann in der Altstadt Erst angespuckt, dann setzte es Prügel

Die Polizei Landshut bittet um Zeugenhinweise!

Landshut. Am frühen Dienstagabend hat ein Unbekannter in der Altstadt einem 19-jährigen Landshuter auf die Schuhe gespuckt. Darauf entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Landshut unter Tel. 0871/9252-0 in Verbindung zu setzen.