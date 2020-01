Überfall in Frontenhausen Räuber-Trio sticht Mann nieder

Drei Männer haben am Montagabend einen 28 Jahre alten Mann in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) ausgeraubt und schwer verletzt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schildert, haben die Täter dem Opfer mit einem bislang unbekannten Gegenstand in den Oberkörper gestochen. Die Kripo bittet um Hinweise.