BMW-Brand auf der A92 bei Landshut Verletztes Baby mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Dramatischer Rettungseinsatz auf der A92 bei Landshut!

ESSENBACH Am Sonntagnachmittag (26. Januar) geriet ein BMW X3 auf der A92, zwischen den Anschlussstellen Wörth a. d. Isar und Anschluss B15n, wegen eines technischen Defekts in Brand. Der 35-jährige Fahrer aus dem Landkreis Dingolfing-Landau blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Wörth a. d. Isar und Postau waren im Einsatz. Wegen den Löscharbeiten musste die A92 gesperrt werden; es bildete sich schnell ein Stau von ca. zwei Kilometern Länge.

Großes Pech hatte ein Ehepaar, das nach einem Treppensturz ihres 10 Monate alten Kindes gerade auf dem Weg in ein Krankenhaus war. Sie gerieten in den Stau. Da zu diesem Zeitpunkt kein Weiterkommen möglich war, riefen sie bei der Rettungsleitstelle an. Von dort aus wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der das verletzte Kind in ein Krankenhaus flog. Über den Gesundheitszustand liegen keine Erkenntnisse vor. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers wurde die A92 kurzzeitig auch in Richtung Deggendorf gesperrt.

Um 18.45 Uhr geriet ein weiterer Pkw nach einem Auffahrunfall in Brand. Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Dingolfing-Landau erkannte das Stauende in Richtung München zu spät und krachte auf Höhe der Anschlussstelle Wörth a. d. Isar mit seinem VW in das Heck eines Pkw Toyota eines 66-Jährigen aus München. Der VW geriet nach dem Aufprall sofort in Brand. Die bereits beim ersten Pkw Brand anwesenden Feuerwehren aus Postau und Wörth a. d. Isar konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die A92 musste wegen den Löscharbeiten auch hier zunächst komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein weiterer Stau von ca. 2 Kilometern.

Insgesamt entstand bei den Fahrzeugbränden und dem Auffahrunfall ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Nach den Aufräumarbeiten war die A92 ab 19.40 Uhr wieder frei befahrbar.