Scheibe eingedroschen, Wertsachen geklaut Unbekannter bricht in Landshut gleich mehrere Autos auf

Die Landshuter Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

LANDSHUT In der Nacht auf Mittwoch (22. Januar) hat ein Unbekannter in Landshut mehrere Autos aufgebrochen und Bargeld und weitere Wertgegenstände gestohlen. Dabei ging der Täter immer nach dem selben Schema vor: Er schlug mit einem Stein eine Seitenscheibe ein und entwendete im Fahrzeug abgelegte Taschen oder Geldbeutel.

So in der Zweibrückenstraße, dort erbeutete der Unbekannte aus einem silbernen VW Golf eine Tasche der Marke MCM samt Inhalt im Wert von rund 700 Euro. Aus einem schwarzen Renault, der in der Wittstraße 16 geparkt war, nahm der Dieb eine Tasche der Marke Nike mit Bekleidungsgegenständen und einen Kopfhörer im Wert von rund 500 Euro an sich. Eine Handtasche mit Inhalt im Wert von 300 Euro war die Beute bei einem weiteren Vorfall in der Leukstraße, wo der Unbekannte die Seitenscheibe eines blauen Opel Corsa einschlug. In der Königsberger Straße waren es gleich zwei Fahrzeuge, deren Seitenscheiben beschädigt waren. Aus einem schwarzen VW Passat wurde ein Geldbeutel samt Inhalt im Wert von 300 Euro gestohlen. Der Beuteschaden aus einem schwarzen VW Golf ist bislang nicht bekannt.

In der Nacht auf Donnerstag von 00.40 bis 01.00 Uhr ging es in der Grasgasse weiter. Auch hier registrierte die Polizei einen beschädigten schwarzen BMW Mini, dessen Seitenscheibe eingeschlagen war. Zudem war in der Neustadt ein blauer Audi betroffen. Ob aus beiden Autos etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wem ist in der Innenstadt in der Nacht auf Mittwoch bzw. in der Nacht auf Donnerstag etwas aufgefallen? Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen bzw. Personen nimmt die Polizei Landshut unter Tel. 0871/9252-0 entgegen.