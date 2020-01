Silvesterböller gezündet Unbekannter sprengt Briefkasten an Einfamilienhaus

Die Landshuter Polizei bittet um Hinweise

LANDSHUT Bereits am Donnerstag (9. Januar) gegen 19.45 Uhr hat ein Unbekannter einen Briefkasten an einem Einfamilienhaus in der Rorerstraße gesprengt. Durch die Explosion eines Silvesterböllers entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landshut unter Telefon 0871/92520 entgegen.