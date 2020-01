Brandstifter in Ergoldsbach Altkleidercontainer geht in Flammen auf

Die Polizei bittet um Hinweise

ERGOLDSBACH Am Freitagnachmittag (3. Januar) gegen 17.45 Uhr ist ein in Ergoldsbach aufgestellter Altkleidercontainer in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, allerdings wurden Container und die Kleidung darin vernichtet. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. „Da eine natürliche Brandursache ausgeschlossen werden kann, muss von einem Fall der Brandstiftung durch einen bislang unbekannten Täter ausgegangen werden“, so ein Polizeisprecher. Hinweise bitte an die Polizei Rottenburg, Telefon 08781/9414-0.