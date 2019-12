Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Landshut

Die Polizei in Landshut bittet nach einem Einbruchsversuch um Zeugenhinweise

LANDSHUT bereits am Montag (23. Dezember) hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus am Illerweg in Landshut abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelang es den Tätern jedoch nicht, die Eingangstür aufzubrechen. Der Sachschaden durch den Einbruchsversuch beträgt rund 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Illerweg nimmt die Polizei Landshut unter Tel. 0871/9252-0 entgegen.