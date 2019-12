Nach Crash einfach abgehauen Autofahrer lässt verletzte Radlerin (59) einfach liegen

Die Polizei Landshut bittet um Hinweise auf einen flüchtigen Autofahrer

NIEDERAICHBACH Am Sonntagnachmittag (22. Dezember) war eine Radfahrerin (59) aus dem Landkreis in der Isarstraße in Niederaichbach (Lkr. Landshut) unterwegs. Gegen 16.15 Uhr wurde sie nach Polizeiangaben von einem Pkw überholt und beim Einscheren vom Pkw „geschnitten“. Sie versuchte, auf den Gehweg auszuweichen und stürzte. Der Fahrer des dunklen Pkw hielt jedoch nicht an und fuhr einfach weiter. Die 59-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad selbst entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Landshut bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit der Dienststelle unter Telefon 0871/ 9252-0 in Verbindung zu setzen.