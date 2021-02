150.000 Euro Schaden Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen auf der A9 bei Manching

Foto: Ursula Hildebrand

An der Anschlussstelle Manching fuhr ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald am Freitag, 5. Februar, um 2.40 Uhr, mit seinem Sattelzug Scania von der Autobahn A9 in Richtung München ab.