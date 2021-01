Umgestürzt Nach Lkw-Unfall – A93 bei Hausen weiter gesperrt

Am Dienstag, 26. Januar, gegen circa 8.30 Uhr, verlor der Fahrer eines Tankzuges auf der A93 im Landkreis Kelheim alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Hausen. Im weiteren Verlauf stürzte der Tankzug auf die rechte Seite und blieb auf der linken Fahrspur liegen. Glücklicherweise blieb der Tank unversehrt. Bei der Ladung handelt es sich ohnehin nur um ein „Leimgemisch“ und daher um kein Gefahrgut. Allerdings muss der Tank zur Bergung abgepumpt werden. Dies wird aktuell organisiert. Die A93 ist aktuell in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Sperrung in Fahrtrichtung Regensburg wird wohl noch mehrere Stunden andauern. In Richtung München wird aktuell versucht, eine Spur frei zu machen. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.